Reggina, Inzaghi: “Lamezia-Catania? Si impara sempre. Campioni del Mondo in B…”

CAMPIONI DEL MONDO- "La passione che avevamo nel 2006 è rimasta. Non siamo persone che allenano in B e dicono 'ma chi me l'ha fatto fare'. Ci mettiamo tutto, sempre. La nostra chat funziona sempre, soprattutto per i compleanni perché Cannavaro li ricorda tutti: ultimo oggi (ieri, ndr ) quello di Iaquinta. E poi serve per gli auguri a chi inizia una nuova avventura: è una chat emozionante, certe cose non cambiano».