Ramsey: “Serie A, quanta tattica. Chiamata Juventus? Difficile rifiutarla”

Parola ad Aaron Ramsey.

Malgrado il lockdown sia arrivato solo due mesi dopo il suo approdo in bianconero, Aaron Ramsey, ha già ben chiare le differenze tra il massimo campionato italiano e la Premier League. A testimoniarlo sono le parole dello stesso centrocampista della Juventus intervenuto in diretta su YouTube insieme al compagno Szczesny e al giornalista Lukasz Wisniowski nel corso della trasmissione “Prosto w Szczene” – che andrà in onda in versione integrale questo pomeriggio sul canale “Foot Truck”. Di seguito un primo estratto riportato da “La Gazzetta dello Sport”.

“La Premier è diversa dalla Serie A, lì si gioca box to box. In Italia c’è molta più tattica”. Interviene Szczesny: “Come giocare a scacchi, ma più interessante. Ho iniziato con il rugby, ero un mediano di apertura e avevo la maglia numero 10. A 8/9 anni poi ho dovuto fare una scelta”.

Chiosa finale sulla sua decisione di sposare il progetto bianconero: “La Juve? E’ una grande società, uno dei top club al mondo. Io volevo uscire dalla mia confort zone, e quando ti chiama la Juve è difficile rifiutare”.