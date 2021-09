Preziosi: “Futuro del Genoa blindato. Non entrerò mai più nel calcio”

Le dichiarazioni dell'ex patron del Genoa, Enrico Preziosi, dopo la cessione del club a 777 Partners

⚽️

Dopo la cessione del Genoa a 777 Partners, Enrico Preziosi, parla per la prima volta da ex proprietario del Genoa. L'ex presidente rossoblù ha commentato la nuova dirigenza del Grifone in un'intervista concessa ai microfoni Radio Rai.

"Sono persone giovani che hanno una situazione finanziaria importante, sono affidabili e questa era la cosa più importante. Erano tre anni che volevo cedere e questa è una società di tutto rispetto. Il futuro del Genoa è blindato. Ho preso il Genoa in Serie C, ho investito tantissimo salvandolo dai dilettanti e ho fatto il massimo. Ho fatto degli errori ma anche 15 anni di Serie A. Sono stati fatti degli sforzi, forse avrei potuto fare di più ma magari anche peggio. Adesso resterò nel board ma non avrò potere decisionale".

Preziosi si è poi espresso sulle tante proprietà straniere nel calcio italiano: "Vedono il calcio come business, come un intrattenimento. Lasciamoli investire, perché no. Anche perché hanno passione. Commisso ha portato in equilibrio la società e sta assicurando un futuro importante alla Fiorentina. Ci sono tutte le premesse per fare bene".

Chiosa finale su un possibile nuovo ruolo come presidente della Salernitana: "Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no".