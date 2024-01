Pohjanpalo: “A Venezia mi sento a casa, punto a diventare un simbolo”

“Sono felicissimo per quello che sto facendo qui, squadra e staff sono fantastici. Un attaccante più segna e più è felice, è un ottimo momento per me. Il campionato è molto difficile, visto il Parma domenica? Aspettiamo marzo, dopo la sosta per le nazionali. Marcato? Il mercato è strano, ma io sto troppo bene qui e ho scelto di rinnovare perché mi sento a casa. Anni fa c’erano più giocatori bandiera, oggi si cambia troppo. Mi piacerebbe diventare un simbolo, mi rivedo in un valore di lealtà e fedeltà verso il club e i tifosi. Invecchiando apprezzi di più le cose e con una famiglia vivi diversamente. Spero di stare a Venezia a lungo, è il posto giusto”.