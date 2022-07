Palermo, addio Dall’Oglio: “Baldini in auto di notte per mio papà. Io dal Catania…”

La lettera d'addio pubblicata da Jacopo Dall'Oglio sui social

Termina qui l'avventura di Jacopo Dall'Oglio in Sicilia. Dopo l'addio di Maxime Giron, il Palermo continua a lavorare per la cessione di altri "over", liberando così slot per futuri innesti utili a rinforzare e completare l'organico che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie B. Nel dettaglio, il centrocampista originario di Milazzo, approdato nel capoluogo siciliano un anno fa dopo l'addio al Catania, ha lasciato nei giorni scorsi Palermo, direzione Avellino, dove firmerà un contratto che lo legherà al club irpino per i prossimi anni.

"Voglio partire dalla fine. Nel ringraziare in primis il mister Baldini per essere partito alle 4:30 di notte da Palermo per venire a Milazzo quando è venuto a mancare il mio papà. Senza una via sul navigatore, si è messo in macchina e il cuore l’ha portato a 100 metri da casa mia". Inizia così il messaggio di addio al Palermo, alla città ed ai tifosi di Dall'Oglio. "Ringrazio tutto il suo staff: Mattia, Mauro, Stefano, Nicola, il prof Petrucci, Mario, Michele, Federico e Ale. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra per avermi aiutato a superare un grande dolore e per avermi regalato tantissime emozioni: vi porterò per sempre nel mio e vi faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Inoltre ringrazio il grande Magazziniere amico mio Pasquale, Franco e tutti i componenti della società del Palermo calcio. Grazie.

Mi sembra ieri quando è arrivata la chiamata del Palermo, giocavo nel Catania squadra rivale, scelta difficile perché non sai cosa può accadere, come ti accolgono, come va la stagione, insomma mi ero fatte tante paranoie... Alla fine ho scelto di approdare al Palermo con un solo obbiettivo in testa. Andare in serie B. Sin da subito i palermitani mi hanno fatto sentire a casa nonostante venissi dalla loro rivale. Mi hanno accolto calorosamente ed ero felicissimo e non vedevo l’ora di ripagarli in campo sudando la maglia. Spero di esserci riuscito, ho dato sempre tutto me stesso sia in campo che fuori nell’essere gentile e disponibile cn tutti i tifosi. Grazie popolo rosanero. Adesso viene il bello, sono sicuro che presto tornerete dove meritate. Un forte abbraccio a tutti".