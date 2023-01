Napoli, Spalletti: “Inutile che Allegri si nasconda, 4° posto non basta alla Juve”

Le parole del tecnico del Napoli alla vigilia della sfida contro la Juventus

Sale l'attesa per Napoli-Juventus, match scudetto in programma domani sera allo stadio "Maradona". Una sfida importantissima per la classifica, che vede arrivare i bianconeri reduci da otto successi di fila senza subire gol. Impegno attesissimo presentato in conferenza stampa dal tecnico azzurro, Luciano Spalletti, intervenuto dal Training Center di Castel Volturno.

"Capisco che per Allegri sia conveniente passare da comprimario , ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita, certi investimenti si ripagano solo giocando per Scudetto e vittoria Champions. E' inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus. Paura? Quando si vestono casacche così importanti la vedo dura giocare con la paura, paura non ce l'avrà nessuno, ci sono calciatori forti come personalità e tecnica e tutte e due giocheranno per vincere e sarà un grande spettacolo".

Su Allegri: "Io definito buffo, divertente e bravo? Non lo so, lui è il più bravo perché lo dice il palmares, io mi inchino al suo palmares".

Sul momento vissuto dalla Juventus: "La prima mossa la fa chi batte al centro, avrà la palla tra i piedi. Sono due filosofie differenti, Allegri sposa il motto juventino, vincere è l'unica cosa che conta, qui è tutto più anima e cuore, c'è stato Maradona, l'hanno visto giocare, e quando ha vinto ha mostrato quanta bellezza c'è nel calcio e non possiamo fare a meno di portarci dietro un po' di quella bellezza e ricordiamo quel calcio sperando di riproporlo, poi è chiaro che le gare raccontano che loro ci lasceranno campo, come si è visto anche con Cremonese e Udinese, e lì diventa una gestione in cui essere bravi a far possesso e cercare il gol, ma devi sapere interpretare correttamente perché lasci campo e prendi quello che loro ti concedono. Loro ripartono e hanno giocate individuali multiple, la prima considerazione sarà non perdere mai equilibrio nell'attaccare".