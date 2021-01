Napoli, Osimhen nel caos: positivo al Covid e multa da 250.000 euro, Gattuso è infuriato

Victor Osimhen nel caos.

L’attaccante del Napoli, risultato positivo al Coronavirus, è al centro della bufera per aver festeggiato il suo compleanno in Nigeria insieme ad un nutrito gruppo di persone, tra canti e balli, senza mascherine e distanziamento: l’atteggiamento del classe ’98 – documentato in un video diventato virale sui social -, ha fatto infuriare mister Gattuso e l’intera società partenopea, che secondo quanto riportato da ‘Scorenigeria.com’ ha deciso di multare il giocatore.

Un’ammenda molto pesante, che si aggirerebbe intorno ai 250.000 euro. Adesso, dunque, il percorso di rientro di Osimhen è tutto da definire e la condizione fisica ancora da valutare.