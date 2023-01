Napoli-Juventus, Perinetti: “Questa partita può dare una svolta al campionato”

Parola a Giorgio Perinetti . L'attuale direttore sportivo del Brescia è intervenuto ai microfoni di Tmw per analizzare il big match di Serie A in programma quest'oggi tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri . Inoltre, Perinetti si è soffermato anche sui motivi dello scarso movimento nel corso della corrente sessione invernale di calciomercato .

NAPOLI-JUVENTUS- “Si può definire classicissima, è tra le più importanti del campionato. Questa partita può dare una svolta al campionato. In queste partite non c’è mai un favorito. Il Napoli è in salute. La Juve recupera Pogba, Di Maria, Chiesa e Vlahovic. Non credo che il Napoli debba fare qualcosa in chiave calciomercato".