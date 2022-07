Napoli, il saluto di Koulibaly: “Una storia d’amore. Ora voglio rimettermi in gioco”

Kalidou Koulibaly è stato un leader del Napoli degli ultimi anni. Il difensore centrale senegalese si è consacrato in maglia azzurra come uno dei migliori calciatori del proprio ruolo nel panorama calcistico mondiale. Prima di annunciare l'imminente passaggio al Chelsea in Premier League, "KK" ha salutato i tifosi partenopei con questo post pubblicato su Instagram:

Ho incontrato persone che saranno per sempre parte della mia vita e che hanno fatto sentire a Casa me e la mia famiglia: dal primo all’ultimo momento. Grazie a te, Napoli, sono diventato l’uomo che sono oggi. Grazie al club, al Presidente, agli allenatori, a tutti miei compagni di squadra e a tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni.

Grazie, Napoli e Napoletani, per tutto l’amore che ci siamo dati. Io sono orgoglioso di averti onorato con tutto me stesso e continuerò, all’infinito, a portarti nel cuore e a nutrire per te uno dei sentimenti per me più importanti: il rispetto. Sei stata, per me, tutto.