Nani: “Proprietà straniere in Italia? Ben vengano, portano professionalità”

"È ancora presto per emettere giudizi definitivi, il mercato riserva sempre colpi eclatanti. Ma mi pare che Roma e Inter abbiamo operato molto bene". Lo ha detto Gianluca Nani , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo fra le altre di Brescia e Watford : dai colpi di mercato delle big italiane, al possibile addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United . Ma non solo...

MERCATO - "Se dal Milan mi aspettavo più rinforzi? Non è detto che più compri più fai bene. Il Milan ha preso De Ketelaere che è molto bravo. E la Juve? Di Maria. Poi tornerà Chiesa e il ritorno di Pogba è un bel colpo", le sue parole.

NAPOLI - "A Napoli Kvaratskhelia si è presentato subito nel migliore dei modi? Lo conosco molto bene. Tre anni fa mi incuriosì tantissimo. Ha grandi potenzialità. Bisognerà vedere l’impatto. Crea superiorità e salta gli avversari come birilli. Ha grandi capacità nell’uno contro uno. Se a questa facilità abbinasse anche concretezza sarebbe devastante. Tempo e campo daranno il verdetto finale”.

PROPRIETA' STRANIERE - "Come vedo le proprietà straniere in Italia? Ben vengano. Sono contento. Portano professionalità. Lo vedo come un arricchimento. Vuol dire che il calcio italiano tira e il mercato italiano può dare tanto".