Morte Vialli, il ricordo di Inzaghi: “Il mio idolo. Un orgoglio indossare la tua 9”

Si è spento all'età di 58 anni Gianluca Vialli, ex calciatore e assistente dello staff di Roberto Mancini nella Nazionale Italiana. La bandiera della Sampdoria lottava dal 2017 con un tumore al pancreas, e nelle ultime settimane era stato ricoverato in ospedale per l'aggravarsi del suo quadro clinico. Attraverso il proprio profilo Instagram anche Filippo Inzaghi ha voluto ricordare Gianluca Vialli dopo la sua scomparsa.