Morte Pelè, minuto di silenzio per Pelé alla ripresa del campionato di Serie A

Il mondo del calcio piange la leggenda brasiliana, Pelè: scomparso nella giornata di ieri, giovedì 29 dicembre, dopo una lunga malattia e a seguito di complicanze sopraggiunte a livello cardiaco e renale. A seguito della notizia, la FIGC ha deciso - alla ripresa del campionato - di ricordare "O Rei" su tutti i campi, istituendo un minuto di silenzio per omaggiarlo.

"In occasione di tutte le gare amichevoli in programma dalla giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, e della sedicesima giornata del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé, scomparso ieri all’età di 82 anni", si legge nella nota pubblicata dalla Federcalcio italiana sul proprio sito ufficiale.