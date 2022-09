Monza-Juventus, Palladino: “Berlusconi mi ha chiamato, non ci credeva! Sensazioni…”

"E' stata una giornata meravigliosa. Nello spogliatoio c'è stata una festa. E' stato incredibile e inaspettato, anche se sapevo che i ragazzi avrebbero giocato con il cuore. In settimana ho visto nei loro occhi al voglia di rivalsa. Si sono dimostrati grandi uomini, hanno dato tutto e il merito è solo loro. La Juve era in difficoltà, perché abbiamo chiuso tutti gli spazi e li abbiamo limitati. Abbiamo tolto loro il palleggio. Ero tranquillo prima della gara che loro avrebbero giocato bene, te ne accorgi dalle sensazioni in settimana. Chi è entrato ha fatto la differenza. Io ho fatto poco, i sistemi di gioco per me sono numeri. Loro hanno vinto la partita mettendo in campo tutto".