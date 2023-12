Monza-Fiorentina, Palladino: “Fatti errori tecnici. Loro non alla nostra portata”

"La nostra identità è chiara, siamo costruiti in questa maniera. Oggi c'è stato un errore, ci dispiace per Di Gregorio ma può capitare, tante volte ci ha salvato. L'idea deve essere sempre quella. La Fiorentina ci metteva pressione, ma c'era modo di fare male ai viola, non ci siamo riusciti. Loro sono stati bravi a spezzettare il gioco nel secondo tempo, proveremo dalla prossima a fare altri punti. Doveva giocare Colombo, ma ha avuto un problema alla caviglia in settimana e ho preferito tenerlo inizialmente fuori. Anche Akpa è una scelta dettata dai tanti casi di influenza cui abbiamo dovuto far fronte. Tanti errori tecnici, anche per merito della Fiorentina. Dietro loro hanno struttura, vincevano tutti i duelli e su quello siamo stati un po' carenti. Possiamo comunque prendere spunto da alcune cose interessanti. Ora serve equilibrio, spesso manca. Milan e Fiorentina, le squadre con cui abbiamo perso le ultime due partite, non sono alla nostra portata. In panchina oggi c'erano Nzola, Parisi, Sottil, Mandragora, così il livello si alza. Io sono tranquillo, ovvio che ci sia dispiacere perché si ha voglia di vincere, ma il calcio è questo. Le assenze del Papu Gomez e di Caprari ci pesano tanto, Colpani ha avuto un momento di flessione e si sta riprendendo, ci mancano i gol dei quinti che lo scorso anno arrivavano e questo meno. Prima ci affrontavano da neopromossa, ora vi assicuro che è diverso."