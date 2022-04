Mino Raiola non è morto, il tweet dell’agente: “Stato di salute? Incazzato”

Mino Raiola, che da tempo combatte contro una grave malattia, è ricoverato presso l'ospedale "San Raffaele"

E' giallo sulle condizioni di salute del noto procuratore sportivo, agente di diversi campioni (da Ibrahimovic e Haaland a Donnarumma). Circa un'ora fa è circolata la notizia della sua morte. Tuttavia, Raiola sarebbe "in gravi condizioni ma ancora in vita". E' rivelarlo è stato José Fortes Rodriguez , braccio destro dello stesso Raiola. "Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo", ha chiarito Alberto Zangrillo , primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele.

Ma non solo; pochi istanti fa è arrivato anche un tweet direttamente dal profilo ufficiale di Mino Raiola: "Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato perché per la seconda volta in 4 mesi mi uccidono. Sembra che io sia anche in grado di resuscitare".