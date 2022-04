Mino Raiola è grave ma ancora vivo, Zangrillo: “Sta combattendo”

Le dichiarazioni rilasciate dal primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele

Mino Raiola sarebbe ancora vivo. "Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo". Lo ha detto Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele in merito alle voci sullo stato di salute del noto procuratore sportivo ricoverato presso l'ospedale in questione, dove a gennaio scorso era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per problemi polmonari. Le condizioni di Raiola sarebbero molto gravi.