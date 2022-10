Milan-Juventus, Capello: “Bianconeri indietro, nonostante il ko di Pioli col Chelsea”

Fabio Capello , doppio ex da allenatore di Milan e Juventus , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Stampa in vista del big match di Serie A tra le due squadre precedentemente citate:

"Il Milan ha appena perso a Londra in Champions League, però gioca bene e in Italia è in auge. La Juventus ha avuto dei problemi e scontato l'handicap degli infortuni: in campo non s'è mai vista la squadra immaginata da Allegri. È un aspetto poco evidenziato, e invece cambia molto: visto Di Maria con il Maccabi. Chi rischia di più? Entrambe le squadre, ma la Juventus è più indietro: il Napoli va forte, gioca bene e ha già 7 punti di vantaggio, se dovesse volare a +10 una rimonta diventerebbe dura nonostante i due scontri diretti".