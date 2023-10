Milan-Juventus 0-1: Locatelli torna al gol e beffa Pioli. Allegri espugna ‘San Siro’

Il gol dell’ex di Locatelli decide il big match di San Siro, giocato in 10 per tutta la ripresa dai rossoneri a causa del rosso diretto a Thiaw al 40’. Occasioni per Giroud (Szczesny super) e Kean (fuori da due passi), poi il gol che si porta dietro un’incredibile coincidenza: era sempre il 22 ottobre, ma del 2016, quando Locatelli – all’epoca in maglia rossonera – decideva un Milan-Juve a San Siro. La squadra di Stefano Pioli non riesce a rispondere alla vittoria dell’Inter e ora è secondo, i ragazzi di Allegri accorciano e vanno a -1 dai rossoneri.