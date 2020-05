Matri annuncia l’addio al calcio: “Nessun rimpianto, non ho più voglia di essere sopportato”

Alessandro Matri dice basta.

Una carriera lunga in Serie A che lo ha visto indossare le maglie di Juventus, Milan, Fiorentina, Cagliari, Genoa, Lazio Sassuolo e infine Brescia. Alessandro Matri, svincolato dopo la fine della sua avventura in biancazzurro, ha annunciato il suo addio al calcio giocato proprio durante un’intervista concessa ai microfoni di “Sky Sport24”. Una decisione che, l’ex attaccante, avrebbe preso proprio dopo la rescissione del suo contratto con le Rondinelle.

“Ho fatto la rescissione con il Brescia ed ho preso la decisione di smettere. Dopo i primi sei mesi sono mancati un po’ di stimoli e dal campo sono arrivate delle risposte non positive. Non avevo più voglia di essere sopportato, non fa parte del mio carattere”.

“Posso dire di aver realizzato i miei sogni – ha spiegato l’ex attaccante. Quando mi sono affacciato a questo sport, non pensavo che avrei avuto una carriera del genere e che avrei vinto tre scudetti. Non posso lamentarmi di come è andata. Adesso però smetto. Dopo che sono rimasto svincolato di richieste ne sono arrivate poche e non ero convinto di nessuna di queste. Ho preferito evitare figuracce. Mi mancherà la vita da calciatore, ma solo un’occasione importante poteva farmi ripartire”.