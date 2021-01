Marsiglia-Milik, Villas Boas chiarisce: “Non è la nostra unica opzione. Nessuna trattativa avviata con il Napoli”

Si fanno sempre più pressanti i rumors sulla cessione di Arek Milik.

Con il contratto in scadenza a giugno 2021, Arek Milik, è uno dei principali indiziati a lasciare Napoli già durante la prossima sessione di mercato. Gli azzurri infatti, se vorranno monetizzare dalla sua cessione, saranno costretti a privarsi dell’attaccante polacco a partire da gennaio. Non mancano, in tal senso, gli estimatori del calciatore: obiettivo di Olympique Marsiglia e Atletico Madrid.

Un interesse concreto commentato dal tecnico della compagine francese André Villas Boas, intervenuto in conferenza stampa sugli ultimi rumors relativi ad una presunta trattativa già avviata con il Napoli per l’approdo di Arek Milik in biancoblù.

“Stiamo seguendo diverse piste per l’attacco. Milik non è l’unica opzione, ma può essere che sia la più complicata perché si tratta di un calciatore importante. Riparleremo col Napoli per vedere cosa si può fare in questo mercato di gennaio. Abbiamo dimostrato di essere interessati, ma non c’è ancora una trattativa avanzata, né col Napoli né col giocatore. Lavoreremo anche su altre piste”.