Maran: “A Cagliari bella esperienza, ma non è finita bene. Allenare una big? Rispondo così”

Rolando Maran torna a parlare.

Rompe il silenzio l’ex tecnico rossoblù Ronaldo Maran e lo fa attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sport” in cui analizza la sua recente esperienza sulla panchina del Cagliari soffermandosi sul suo esonero e sulle sue ambizioni future.

“Allenare una big? E’ appena finita anche se non bene, una bella esperienza a Cagliari. Avremmo ancora potuto raggiungere i nostri obiettivi. Vedremo cosa arriva: le piazze grandi restano sempre ambite. Al momento cerco di far passare questo periodo e analizzare le cose fatte. Ogni tecnico ha l’ambizione di sedersi su panchine importanti, con campionati importanti. Da parte mia questa ambizione c’è sempre. E poi vedo che c’è più apertura verso chi ha fatto campionati difficili. A mio avviso la palestra deve essere qualcosa che valorizza, e non sminuisce, un allenatore. Comunque non ne ho mai fatta una questione di classifica o di società. Quando arriva una proposta devi sentirti coinvolto. Quando arriverà qualcosa, e spero che accada presto, dovrò sentire che è il percorso che voglio fare“.

Chiosa finale sulle sue eperienze passate: “A Catania, con tutti quei sudamericani, era quasi come stare all’estero. E’ stata un’esperienza incredibile, mi ha aiutato nel futuro della carriera. Barrientos? Per il talento che aveva ha raccolto troppo poco. Atalanta? La realtà più bella del calcio italiano negli ultimi anni, è un esempio per tutti. Mi aspettavo la Lazio in lotta per lo scudetto? Per me a livello di organico era stata un po’ sottovalutata: ha giocatori importanti e fisici“.