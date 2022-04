Calcio: morto a 54 anni Mino Raiola agente di Ibrahimovic e Haaland

La notizia scuote il mondo del calcio: è morto Mino Raiola, uno dei più potenti ed importanti agenti dei calciatori

Nato a Nocera Inferiore il 4 novembre 1967, Raiola è cresciuto in Olanda dove ha lavorato nella pizzeria di famiglia prima di iniziare la carriera di procuratore sportivo. Da Ibrahimovic a Pogba, da Balotelli a De Ligt, da Verratti e Romagnoli ad Haaland - solo per citare alcuni dei calciatori della sua scuderia - Raiola negli ultimi era a contatto con diverse società per alcune trattative, tra rinnovi e cessioni. Diventando tra gli agenti più potenti del calcio mondiale. Nel 2020 Forbes stimò il suo patrimonio: fatturato da 84,7 milioni di dollari, giro d’affari di 847,7 milioni.