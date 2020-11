LIVE Serie A, Lazio-Juventus: segui la diretta su Mediagol.it a partire dalle 12.30

Tutto pronto per Lazio-Juventus.

Alle ore 12.30 è in programma la gara valida per la settima giornata di campionato che vedrà i padroni di casa sfidare gli uomini di Andrea Pirlo. Se la settimana della Lazio è stata caratterizzata dal caos tamponi, con Immobile, Strakosha e Lucas Leiva non convocati, il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini e di Federico Chiesa, quest’ultimo alle prese con un problema muscolare e nemmeno in panchina.

Di seguito, le formazioni ufficiali del match.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Fares: Correa, Muriqi. All.: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Ronaldo, Morata. All.: Andrea Pirlo.