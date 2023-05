Lecce-Spezia 0-0: un punto per Baroni e Semplici. Cremonese in B, la classifica

Nello snodo salvezza valido per la trentaseiesima giornata di Serie, il Lecce di Baroni e lo Spezia di Semplici pareggiano per zero a zero in una partita in cui la paura di perdere ha avuto la meglio sulla voglia di vincere.

A far da padrone in Lecce-Spezia è la paura di perdere una partita che poteva risultare decisiva, o quasi, per la corsa salvezza. La squadra di Baroni e quella di Semplici si dividono la posa in palio allo stadio "Via del Mare". Un punto che mantiene invariato il distacco tra le due formazioni rispettivamente sedicesima e diciassettesima in classifica con l'Hellas Verona che rimane diciottesimo a un punto dallo Spezia dopo la sconfitta contro l'Atalanta di Gasperini. Dopo questo pareggio, la Cremonese di Ballardini è la seconda squadra a retrocedere aritmeticamente in Serie B dopo la Sampdoria.