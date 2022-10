Lecce-Juventus 0-1, Fagioli firma il terzo successo consecutivo di Allegri in Serie A

Dopo Torino ed Empoli, arriva la terza vittoria consecutiva della Juventus in Serie A. Allo stadio "Via del Mare" di Lecce i bianconeri sono passati di misura grazie al gioiello di Nicolò Fagioli, entrato dalla panchina al 73' sostituendo McKennie e trovando la via della rete pochi minuti più tardi. Brivido per Szczesny quando Hjulmand ha scheggiato il palo al 90' ma la formazione di Massimiliano Allegri è riuscita ad attutire leggermente il colpo subìto in Portogallo contro il Benfica che è valso l'eliminazione dall'attuale Champions League.