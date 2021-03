Lazio-Torino, la Lega sceglie di non rinviarla e Cairo sbotta: “Una scelta che si commenta da sola”

Situazione surreale quella verificatasi per quanto concerne Lazio–Torino.

La Lega ha deciso di non rinviare la gara tra i piemontesi e i laziali dopo i diversi elementi in casa granata colpiti da Covid 19. La Asl torinese ha bloccato la partenza degli uomini guidati da Davide Nicola che scadrà questa sera alle ore 23.59. Il Torino, come confermato dalla Lega Serie A, ha già usufruito del bonus rinvio evitando di scendere in campo domenica scorsa contro il Sassuolo. Episodio identico a quello accaduto nel mese di novembre quando il Napoli non si presentò all’Allianz Stadium con i tre punti assegnati alla Juventus prima che qualche mese dopo venisse ribaltata la situazione. Intanto sono arrivate le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo.

“È una scelta che si commenta da sola – ha detto ad Ansa.it -. Non credo che il calendario del campionato di Serie A si difenda ignorando le realtà oggettive“.