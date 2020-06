Lazio, l’augurio di Lotito: “Ripresa campionato? Spero prevalga merito sportivo”. E sull’algoritmo…

“Mi auguro che sia un campionato all’insegna dello sport e che prevalga il merito sportivo. Algoritmo? Chiedetelo a Gravina…”.

Sono queste le parole rilasciate da Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine della riunione del Comitato di presidenza della Federcalcio. Incontro in cui, insieme al Presidente federale Gabriele Gravina, il vicepresidente vicario Sibilia, Ghirelli per la Lega Pro e Beretta per le componenti tecniche, sono state discusse le modalità di ripartenza dei campionati. Ad essere messe sul tavolo anche le questioni relative ai playoff, all’algoritmo e ai piani di emergenza ideati dai vertici del calcio italiano.