Lazio-Juventus, probabili formazioni: Sarri con Immobile, c’è Gatti dal 1′

La sfida Lazio-Juventus è in programma alle ore 20:45 allo Stadio "Olimpico"

E' tutto pronto per la gara che chiuderà la ventinovesima giornata di Serie A. Alle ore 20:45, allo Stadio "Olimpico" di Roma, la Lazio affronterà la Juventus senza Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese non seguirà la squadra nella Capitale a causa di una sindrome influenzale; al suo posto, in panchina, ci sarà il vice Landucci.

I bianconeri, reduci dal pareggio per 1-1 maturato in occasione dell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter, inseguono il quarto successo di fila in campionato. Una missione tutt'altro che semplice, quella di Vlahovic e compagni. Gli uomini di Maurizio Sarri, grande ex della sfida, non subiscono reti da sei partite consecutive. Sono cinquantacinque i punti conquistati fin qui dalla Lazio, seconda della classe, frutto di sedici vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. Quarantaquattro i gol siglati, appena diciannove le reti incassate dalla difesa meno battuta del torneo. Inoltre, in attesa del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che deciderà la sorte di quel -15, in caso di successo la Juventus andrebbe a -4 dall'Inter anche con la penalizzazione.

Al cospetto della formazione capitolina, Allegri e il suo staff non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, De Sciglio, alle prese con un affaticamento muscolare, oltre a Pogba e allo squalificato Kean. Ritorna in panchina, invece, Bonucci; probabile turno di riposo anche per Danilo. Pochi dubbi per Sarri: il tecnico della Lazio ritrova Marusic, assente contro il Monza per squalifica, che completerà la linea difensiva con Casale, Romagnoli e Hysaj. Pronto a tornare in campo dal primo minuto anche Immobile al centro del tridente.

LE PROBABILI FORMAZIONI — LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Vecino/Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.