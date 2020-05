Lambert attacca Balotelli: “Il modo in cui si allenava era una disgrazia”

Un sogno realizzato, durato appena una stagione.

Una brillante annata al Southampton, arricchita da 117 gol in 235 partite, gli è valsa la chiamata del Liverpool. Stiamo parlato di Rickie Lambert, acquistato dai Reds insieme a SuperMario, per rimpiazzare Luis Suarez. Una convivenza non facile per i due giocatori, testimoniata dalle piccate dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante ai microfoni di “Bristol Post” su quella particolare stagione.

“Brendan Rodgers ha portato Mario Balotelli e l’ha messo davanti a me e la cosa mi ha dato alla testa, ad essere onesto. Non riuscivo a capire. Il modo in cui (Balotelli) si allenava era una disgrazia. Fuori dal campo è contagioso, un ragazzo adorabile. Ma i suoi modi sul campo di allenamento non erano buoni. Ho conosciuto altri giocatori con quell’attitudine ma sono stati generalmente in grado di cambiare, lui no. Non potevo capire come Rodgers lo potesse mettere davanti a me. Mi ha influenzato direttamente, ma ha avuto un impatto negativo sulla squadra”.