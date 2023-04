La Gazzetta dello Sport: “Sveglia Palermo, per inseguire la A bisogna fare di più”

Il Palermo di Corini è reduce dalla sconfitta contro il Parma di Pecchia

"Il nuovo obiettivo implica un’altra marcia. Al netto delle assenze pesanti di Parma, dove è arrivata una sconfitta dopo 6 gare utili, è l’andamento dell’intervallo intercorso dal ko di Genova a quello del Tardini che dice che per sognare in grande serve un’accelerazione: otto punti in sette gare certificano che replicare lo stesso percorso nelle ultime sette giornate non può garantire gli spareggi al Palermo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sulla formazione allenata da Eugenio Corini.

Se i rosanero vogliono provare a competere per la promozione in Serie A hanno bisogno di un netto cambio di marcia. Nelle ultime due stagioni la quota per l'ottavo posto si è attestata tra i 56 e i 58 punti, ma era più ampia la forbice con la zona playout. "La grande bagarre in zona salvezza, dunque, potrebbe portare a una quota playoff leggermente più bassa, tra i 53 e i 54 punti. Vorrebbe dire che i rosanero, attualmente a 42 punti, da qui alla fine dovrebbero incamerare tra gli 11 e i 12 punti", si legge.

Brunori e compagni torneranno in campo contro il Cosenza in una partita tutt'altro che facile viste le ambizioni salvezza della squadra di Viali. Nelle ultime cinque giornate i rossoblu sono la seconda miglior squadra dell'intero torneo cadetto e all'andata hanno già dimostrato di avere i mezzi per mettere in difficoltà il Palermo. "Gli uomini di Corini dovranno assecondare l’andamento interno che li vede già come i migliori quarti della Serie B, imponendo il fattore campo, e alzare il rendimento esterno, un percorso nel quale troveranno il Cagliari alla penultima giornata, ultima big rimasta da affrontare", chiosa il noto quotidiano.