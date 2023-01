Juventus-Udinese 1-0: Danilo salva Allegri nel finale. Sottil ko all’Allianz Stadium

La Juventus infila l'ottava vittoria di fila in campionato, tutte senza subire gol. Allegri vola a -4 dal Napoli (che deve ancora giocare) a una settimana dallo scontro diretto del Maradona. Dopo le occasioni per Rugani, Kean, Kostic e Rabiot, è decisivo Danilo a quattro minuti dalla fine su assist di Chiesa, dentro nella ripresa. Di Maria sostituito al 66' con qualche noia muscolare. Prima del match tantissimi omaggi in ricordo di Gianluca Vialli.