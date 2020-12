Juventus-Torino, Paratici: “Siamo cresciuti, non esistono scorciatoie. Caso Suarez? Sono tranquillo”

“Caso Suarez? Su questo argomento c’è un comunicato del club che chiarisce bene la posizione mia e della società, sono molto tranquillo in questo senso”.

Sono le parole del direttore dell’area tecnica della Juventus Fabio Paratici che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” a pochi istanti dal derby della Mole, si è soffermato sul discussissimo caso Suarez dopo essere entrato nel registro degli indagati della Procura di Perugia.

“Sono amico della De Micheli, ci conosciamo da tanto tempo. Abbiamo chiarito tutto. Scomodare un ministro è stato inopportuno? Non credo sia inopportuno chiedere un’informazione a una persona che si conosce da tempo. Fare domande non porta a nessun reato”.

Paratici si è poi espresso sul momento vissuto dalla squadra: “Non siamo a due mesi fa, ovviamente, ma siamo un po’ più avanti. Abbiamo molti margini, non abbiamo avuto un precampionato per poter sviluppare certe idee. Siamo in un percorso, vediamo miglioramenti ogni partita: siamo migliorati molto, tecnicamente giochiamo meglio. Non si possono prendere scorciatoie”.