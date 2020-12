Juventus-Torino, Giampaolo: “Non dobbiamo farci condizionare, questa rimonta diversa dalle altre”

Ennesima rimonta subita dal Torino che cede 2-1 alla Juventus.

I granata si sono arresi ai bianconeri che sono riusciti ad avere la meglio grazie alle reti firmate da Mckennie e Bonucci tra il 77′ e il 90′. Tanta amarezza sul volto del tecnico Marco Giampalo che, intervenuto in conferenza stampa, non è riuscito a nascondere la propria delusione.

“Bisogna essere forti. Siamo sottoposti a prove importanti sul piano caratteriale, non dobbiamo farci condizionare. La squadra ha giocato bene ma è uscita battuta, non nel morale ma in campo. Bisogna avere fede. Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare con Zaza, è vero. A mio avviso potevamo difendere anche con il pallone tra i piedi e non subire la pressione della Juve senza perdere troppe energie. Ennesima rimonta? Questa è stata diversa dalle altre. L’abbiamo persa per un paio di dettagli, le rimonte subite nelle partite precedenti erano più emotive. Questa è diversa dalle altre”.