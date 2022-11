Juventus, Tardelli: “Il Napoli oggi non ha rivali ma i bianconeri sono in ripresa”

Marco Tardelli , ex centrocampista della Juventus e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, concentrandosi sul recupero in classifica di Serie A dei bianconeri dopo un avvio complicato:

“Il Napoli oggi non ha rivali, ma i bianconeri sono in ripresa grazie ai giovani e a uno che sembrava dovesse andar via, Rabiot. Sembra aver ritrovato la strada, ha vinto finalmente uno scontro diretto. Può essere la prima inseguitrice, anche se resta difficile raggiungere il Napoli. Non perde un colpo e anche un minimo di fortuna lo aiuta”.