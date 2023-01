Juventus, Tardelli: “Calciatori? Reazione sul campo, non social. Società stia zitta”

L'ex Juventus commenta così i 15 punti di penalizzazione in Serie A ai bianconeri

Marco Tardelli , ex centrocampista della Juventus e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, oggi opinionista Rai, è intervenuto durante la trasmissione 90° minuto, concentrandosi sulla penalizzazione in classifica di Serie A dei bianconeri:

"Tutto quello che succederà e verrà fuori dalla sentenza bisognerà analizzarlo attentamente e capire se è una ingiustizia o una verità. Quindici punti di penalizzazione sono tanti. I calciatori devono reagire in maniera diversa, non sui social ma sul campo. Allegri è uno dei pochi che vuole questo e lo vogliono anche i tifosi. Mi pare che ci siano un po' di difficoltà tra i tifosi e la Juventus in questo momento. La società deve stare zitta e andare avanti, avendo lo stesso spirito trasmesso dall'Avvocato Agnelli e che venne utilizzato anche durante Calciopoli".