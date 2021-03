Juventus-Spezia, Gyasi: “Ronaldo si ricordava di me, ecco cosa è successo durante l’intervallo”

Centesima presenza con la maglia dello Spezia per Emmanuel Gyasi.

I liguri hanno ceduto 3-0 alla Juventus nella gara valida per la 25a giornata nonostante la prestazione non sia stata per nulla da gettar via. L’attaccante nativo di Palermo e in forza ai bianconeri guidati da Italiano, al termine della sfida dell’Allianz Stadium ha ricevuto una graditissima sorpresa. Il calciatore, ai canali ufficiali del club, ha infatti svelato di aver ricevuto in regalo la maglia di Cristiano Ronaldo.

“È un bellissimo traguardo, sono contentissimo di aver raggiunto le 100 presenze con la maglia dello Spezia, peccato non averle celebrate ottenendo punti sul campo, ma ora è importante pensare già alla sfida di sabato, che è fondamentale per il nostro cammino. Purtroppo nella ripresa alla prima occasione ci hanno punito, torniamo quindi a casa senza punti ma con la consapevolezza di aver giocato bene le nostre carte. Penso che giocando così, con questo ritmo, potremo dire la nostra anche nelle ultime tredici giornate del campionato. Con Cristiano ci siamo salutati, si ricordava di me dalla gara d’andata e a fine primo tempo mi ha dato la sua maglia: per me è un vero onore visto che è il mio idolo calcistico. Sabato per noi sarà una finale, già da domani cercheremo di preparare questa gara al meglio, che si giocherà a casa nostra, al “Picco”, dove dovremo cercare di imporci e di portare a casa i tre punti”.