Juventus, Sorrentino incorona Dybala: “Come un figlio per me. Sarà il suo anno”

Le parole al miele spese dall'ex numero uno rosanero nei confronti dell'argentino

Paulo Dybala e Stefano Sorrentino , un rapporto stretto nato a Palermo e che si è protratto fino ad oggi, con attestati di stima che sono arrivati negli ultimi anni, a testimoniare come l'amicizia sia ancora oggi salda.

Esperienza fantastica quella che i due hanno condiviso in rosanero, con l'argentino che ha fatto intravedere le sue enormi qualità e si è guadagnato la chiamata della Juventus dove si è definitivamente consacrato nel panorama calcistico mondiale. Dopo la scorsa stagione che a causa di qualche problema fisico non è stata memorabile, Dybala in queste prime settimane sta nuovamente provando a trascinare i bianconeri, con leadership e carisma.