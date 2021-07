Juventus, si ferma Dybala: affaticamento alla coscia sinistra per la ‘Joya’

La Juventus è scesa in campo nel pomeriggio per continuare la preparazione, in vista del primo impegno in amichevole

⚽️

Si ferma Paulo Dybala.

Inizia in salita il ritiro pre-stagionale di Paulo Dybala, fermatosi durante l'allenamento odierno - svoltosi alla Continassa - a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra che lo costringerà a un lavoro personalizzato nei prossimi giorni. L'ex Palermo, con netta probabilità, non sarà in campo sabato pomeriggio nell'amichevole dei bianconeri contro il Cesena. A dare notizia sulle condizioni del calciatore è la stessa Juventus, tramite una nota ufficiale.

"Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell’allenamento di ieri”.