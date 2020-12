Juventus, si ferma ancora Demiral: lesione al retto femorale della coscia destra. Nuovi esami tra 10 giorni

Tegola per Andrea Pirlo.

Cattive notizie per la Juventus: Merih Demiral, all’indomani dal successo maturato in Champions con la Dinamo Kiev, ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra che lo terrà fuori dal terreno di gioco per una decina di giorni.

Il difensore si era fatto male ieri, durante il match dell’Allianz Stadium, quando era stato sostituito da Dragusin a venti minuti dalla fine. A rendere note le condizioni del calciatore, che è stato sottoposto al J Medical per accertamenti, è stato lo stesso club bianconero.

“In seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera, Merih Demiral oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni”.

Demiral salterà dunque il derby di Torino, la sfida col Barcellona e il match col Genoa. Restano a rischio anche le successive partite del 2020.