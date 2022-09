Juventus, si continuerà con Allegri: il suo esonero peserebbe sulle casse bianconere

Nonostante si vociferasse di un suo esonero, sembra che Massimiliano Allegri resterà al comando della panchina bianconera. Secondo quanto riportato da TuttoSport, le motivazioni di tale scelta da parte della dirigenza juventina sarebbero legate dalla fiducia che lega le due parti, ma anche per un discorso economico. Infatti, cambiare in corso d'opera il proprio allenatore per puntare ad uno tra Tuchel, esonerato di recente dal Chelsea, e Zidane peserebbe alle casse della Juventus circa trenta milioni di euro lordi fino al 2025, considerando anche l'ingaggio del nuovo mister e quello dell'attuale Allegri che ammonta a nove milioni.