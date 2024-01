Juventus-Sassuolo, Dionisi: “Toljan che catena con Berardi, perdiamo il giocatore…”

Le dichiarazioni in sala stampa alla vigilia di Juventus-Sassuolo, posticipo di Serie A, del tecnico neroverde Alessio Dionisi.

Il Sassuolo ha scacciato un periodo negativo in termini di risultati riuscendo ad imporsi di misura contro la Fiorentina nell'ultimo turno di Serie A. In questa ventesima giornata, un'altra sfida ostica attende gli emiliani con la trasferta all'Allianz Stadium contro la Juventus in programma martedì alle 20:45 che chiuderà il turno di campionato. Queste le dichiarazioni in sala stampa alla vigilia del tecnico neroverde Alessio Dionisi:

Vittoria del Sassuolo contro i bianconeri nel girone d'andata - "Non affrontiamo la stessa Juve per due motivi: è la Juve, era già forte all'andata, ma ora è più consapevole, e poi giochiamo a Torino. Ha giocato 11 partite e ne ha vinte 9, pareggiate 2, quindi non sarà la stessa Juve dell'andata. Io spero che possa essere lo stesso Sassuolo, prestativo come all'andata, fermo restando che per ottenere un risultato importante in casa loro, non potremo basarci solo su quello che faremo noi, devi andare lì per essere quasi perfetto. Contro la Juve a Torino non è semplice ma avremo le nostre possibilità anche lì. Sappiamo che all'inizio sarà difficile perché la Juve partirà forte, proverà a chiudere la pratica nel minor tempo possibile, nel secondo tempo ha conquistato 18 punti, è la squadra che ha fatto più punti tra primo e secondo tempo, tutte queste armi la Juve ce l'ha ma non partiamo battuti".

La lotta salvezza - "Le squadre che sono lì con noi in casa fanno la differenza. Chi è salito sono città, una squadra rappresenta una regione, quindi si è alzato il livello della parte destra, e pensare che la terzultima ha 17 punti, non era così l'anno scorso, poi i punti per le varie quote si discostano poco".

La vittoria contro la Fiorentina - "La partita è stata 'sporca', nel senso che il primo tempo è stato giocato bene concedendo poco o niente, nel secondo ci siamo abbassati contro una squadra forte che abbassa tutte le squadre della Serie A, e la squadra si è ritrovata".

Su Bajrami - "Ho grande stima in lui e mi aspetto di più, quindi uso il microfono per 'pungolarlo'. L'ho allenato a Empoli e vorrei rivedere in lui le qualità che gli riconoscono tutti, senza avere il problema di sbagliare. Se giochiamo con la classifica o secondo le aspettative non faremo bene, lo stesso Bajrami: deve fare di più perché può fare di più".

Infortunio di Toljan - "Sicuramente cambia qualcosa per la partita di domani, abbiamo una catena importante a destra con Toljan e Berardi, sono tra i giocatori con più qualità a livello tecnico e non solo. Quella di Jeremy è una grossa perdita ma nel breve, non ce l'avremo per qualche partita, perché o faccio sedere i dottori o creo troppe aspettative".

