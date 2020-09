Juventus-Sampdoria, Pirlo: “Nessun copia e incolla da altri allenatori. Dosare Ronaldo? Rispondo così”

Buona la prima per Andrea Pirlo.

Comincia a gonfie vele l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Nell’esordio all’Allianz Stadium contro la Sampdoria, la Juventus si impone con un netto 3-0 che regala alla “Vecchia Signora” i primi punti della stagione. Una vittoria importante analizzata nel post-gara dal tecnico Andrea Pirlo ai microfoni di “Sky Sport”.

“Sono stato calciatore fino a qualche anno fa. Per capire le esigenze dei giocatori è fondamentale avere un rapporto con loro. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, peccato non aver chiuso la gara subito. Sapevamo che poteva essere una partita difficile, ma siamo stati bravi a gestire le loro ripartenze. Sandro? Si è fatto male e ho scelto Frabotta. E’ un ragazzo che si sta allenando bene, non è stato un rischio metterlo insieme ad altri giocatori. McKennie ha fatto una buona partita, anche se può fare di meglio. Ci vorrà tempo a mettere insieme i modi di giocare, ma non farò copia e incolla. Prenderò spunto da squadre che hanno impressionato: c’è stato poco tempo, i ragazzi sono tornati dalle Nazionali, abbiamo lavorato insieme solo una settimana. oggi e già col Novara si è visto qualcosa, ci vorrà tempo. Ci mancano dei giocatori ma con chi c’è, cerchiamo di fare il meglio”.