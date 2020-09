Juventus-Sampdoria, furia Ranieri: “Noi senza fame. 3 gol subiti? Sono anche pochi”

Serata da dimenticare per la Sampdoria.

Niente da fare per i blucerchiati: battuti dalla Juventus nella sfida andata in scena questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Un netto 3-0 che lascia l’amaro in bocca al tecnico Doriano Claudio Ranieri che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel post gara, non ha nascosto il suo rammarico per la brutta prova offerta dai suoi.

“Sono molto deluso, non mi aspettavo una prova così opaca. Siamo stati pavidi, paurosi. Si perde ma giochiamo: i campioni della Juventus hanno giocato con fame, i miei no. Lì impazzisco: non possiamo competere tecnicamente ma come umiltà sì. Serve far di più, i 3 gol sono anche pochi. Non c’è appagamento. Penso che abbiamo fatto tre partite di preparazione contro squadre di categorie inferiori in cui abbiamo dettato gioco. Oggi sapevo che sarebbe stata dura. Qualcosina arriverà dal mercato, sono curioso. Prima del Covid eravamo un po’ in difficoltà. Poi giocavamo, pressavamo: così ci siamo salvati. Con Keita Balde parlerò per capire quali saranno le sue condizioni. Differenze tra Sarri e Pirlo? Riuscivamo a contrastare meglio la Juventus di Sarri perché giocava molto verticale. Ma abbiamo perso anche con lui in panchina”.