Juventus-Salernitana, tackle di Zazzaroni: “È finita l’estate del designatore Rocchi”

Giornata amara per gli arbitri in Serie A. Zazzaroni punge il designatore Rocchi

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, commenta le polemiche arbitrali derivate dal match di ieri sera tra Juventus e Salernitana, con il gol annullato ai bianconeri da parte di Milik per un presunto fuorigioco attivo da parte di Bonucci. Non solo all'Allianz Stadium, ci sono state sviste arbitrali anche per quanto riguarda Fiorentina e Lecce. di seguito la sua analisi sul designatore arbitrale della Serie A: