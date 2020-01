Juventus, Ramsey: “Wenger un grande uomo, ecco le differenze tra Serie A e Premier. CR7? Che onore giocare con lui!”

Aaron Ramsey analizza la prima parte di stagione con la maglia della Juventus.

Il trequartista gallese dopo la sua lunga esperienza con l’Arsenal ha deciso di lasciare i Gunners per accasarsi in bianconero dove ha trovato come tecnico Maurizio Sarri. Il calciatore britannico, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sua nuova avventura con il club piemontese dove ha trovato tanti campioni: uno su tutti Cristiano Ronaldo.

“Arsene Wenger è stato un grande allenatore, uno dei migliori. Ha vinto molti trofei con l’Arsenal cambiando la Premier League grazie al suo gioco e al suo modo di pensare. È un grande uomo. Se avevi un problema e se avevi bisogno di qualsiasi cosa, lui era sempre lì, pronto a darti una mano e ad ascoltarti. Juventus? Dopo la situazione che c’è stata all’Arsenal, la Juventus si è fatta avanti facendomi una proposta. Mi hanno voluto a tutti i costi, si sono sforzati molto per avermi. Sono entusiasta di aver colto questa opportunità e sono contento di poter giocare per questa grande società, di rappresentarla e di dare il mio contributo per provare a vincere molti titoli. Differenze tra Premier e Serie A? La Serie A è molto più tattica rispetto alla Premier League. Molte squadre si difendono in profondità e tu devi cercare di rompere i due blocchi in modi differenti. In Premier League invece c’è più spazio, probabilmente l’intensità è leggermente maggiore perché ti devi guardare di più alle spalle. Sono rimasto impressionato dal campionato, dalla qualità e della tecnica. Spero di avere una stagione significativa. Vogliamo è provare a vincere qualcosa. Per fortuna abbiamo dei giocatori incredibili in squadra e siamo pronti ad aiutarci a vicenda per raggiungere questo obiettivo. Cristiano Ronaldo? Cristiano è incredibile. È un giocatore fantastico e i suoi record parlano per lui. È uno dei più grandi e giocare insieme per me è un onore e un motivo d’orgoglio. Far parte della Juventus in generale è eccezionale. È davvero meraviglioso farne parte”.