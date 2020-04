Juventus, Ramsey: “CR7 incredibile, ecco cosa mi ha detto durante il primo allenamento. Tornare a Cardiff? Rispondo così”

Aaron Ramsey risponde ai tifosi su Instagram.

Prosegue lo stop dei campionati, con i giocatori in isolamento in attesa di tornare in campo una volta rientrata l’emergenza Coronavirus. Un momento particolare che ha spinto diversi giocatori a mantenere i contatti con i propri followers attraverso dirette Instagram e Facebook. Tra anche il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, soffermatosi su un suo possibile ritorno in patria: a Cardiff.

“Tornare a Cardiff? Grazie a loro sono diventato un calciatore professionista, quindi un giorno potrei tornare: perché no? Al momento nessuno può dirlo”.

Ramsey ha inoltre ricordato il suo primo incontro con CR7: “Oltre ad essere un giocatore incredibile, Cristiano è anche una bravissima persona, uno dei migliori nella storia del calcio. Al primo allenamento sono entrato in mensa e mi ha detto di sedermi accanto a lui. Abbiamo parlato molto e mi ha colpito perché mi ha fatto subito sentire a mio agio. Cristiano è una persona stupenda, ama i suoi compagni e negli allenamenti dà sempre il massimo”.