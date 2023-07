Juventus, Rabiot: “Ecco perché ho scelto di restare. Allegri è incredibile perché…”

"Mister Allegri ci teneva a farmi rimanere e mi ha parlato tanto quest'anno. Anche mentre ero in vacanza mi ha mandato tanti messaggi, il primo a convincermi è stato lui ma ho sentito anche alcuni compagni di squadra. Ho parlato anche con Manna e Cherubini e ho percepito amore da parte di tutti. Per me giocare per il mio paese è una cosa incredibile, ma a livello di club non avevo in mente nessuna squadra in particolare. Volevo arrivare in alto e dare il 100%. Soprattutto, mi piacerebbe vincere la Champions League. È una cosa che voglio da bambino, farò di tutto per arrivarci con la Juventus".