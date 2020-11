Juventus, Pirlo ridisegna la difesa: lo stop di Bonucci e il rientro di De Ligt e Chiellini. La situazione

Situazione non facile per la Vecchia Signora.

Dopo lo stop di qualche mese fa di De Ligt e l’infortunio rimediato nelle scorse settimane da Chiellini, adesso anche Leonardo Bonucci si aggiunge alla lista degli indisponibili di Andrea Pirlo. Il centrale difensivo della Juventus ha accusato un fastidio fisico durante il raduno con la Nazionale azzurra in vista dei due match di Nations League che il classe ’87 è stato costretto a saltare. Affidato alle cure dello staff sanitario juventino, Bonucci dovrebbe tornare in campo tra circa due settimane, lasciando però un vuoto arretrato al centro del reparto bianconero. In questo senso Pirlo avrà l’arduo compito di reinventarsi un quartetto già più volte rimaneggiato, a causa di danni fisici che la compagine torinese sta ancora oggi pagando.

In attesa di capire quanto impiegherà realmente Bonucci per tornare al top della condizione fisica, le indicazioni delle ultime ore sarebbero indirizzate tutte su De Ligt, che per la prossima sfida di Serie A contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco dovrebbe schierare l’olandese al fianco di Demiral, spostando Danilo sulla fascia sinistra. Non dovesse l’ex Ajax recuperare in tempo per quest’appuntamento, toccherebbe proprio al brasiliano con un passato al Real Madrid farne le veci, con. Frabotta che potrebbe abbassarsi nel ruolo di terzino dando così a Pirlo un importante soluzione in questa situazione di emergenza. Fuori discussione invece la presenza di Chiellini, che dovrebbe essere disponibile per la fondamentale sfida di Champions League contro il Barcellona, per la quale il difensore centrale sta cercando in maniera celere di recuperare, visto anche il suo peso specifico in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

