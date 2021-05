Juventus, Paratici: “Noi ancora in corsa, non pensiamo al futuro. Superlega? Gravina ha buonsenso, Agnelli…”

Parola a Fabio Paratici.

Dal match contro il Sassuolo, al futuro della Juventus, alla questione Superlega: sono diversi i temi trattati dal managing director della football area bianconera, Fabio Paratici. Il dirigente, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro i neroverdi, si è soffermato sulla stagione della Juventus toccando svariati argomenti caldi.

“Sappiamo l’importanza della partita, siamo in corsa e siamo ancora in piedi. Ci giochiamo tutte le nostre possibilità, come è giusto che sia. Al piano B ci penseremo quando sarà il momento, ora siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Locatelli? È un bravo giocatore, ma è del Sassuolo. Non siamo ancora in tempo di mercato, la priorità è concentrarci sulla partita che è importante”.

Inevitabile la parentesi relativa alla Superlega: “Gravina è una persona di buonsenso come il nostro presidente. Ci sarà un dialogo tra di loro, di questi temi ha già parlato il presidente e parlerà sempre lui”.

Chiosa finale sul ritiro di Buffon: “Avendocelo comunicato parecchi mesi fa, prima o poi bisognava farlo all’esterno. L’ha comunicato in un’intervista di qualche giorno fa. Al di là di ringraziarlo, come club e anche personalmente perché è una persona speciale e un giocatore speciale. Ci ha dato tantissimo a livello umano, in questi 11 anni penso di aver guadagnato un amico come se fosse d’infanzia. Mi ha dato tantissimo, ci tengo a dirlo perché spesso noi dirigenti siamo un po’ rigidi nella narrazione dei calciatori, ma quando si parla di campioni siamo noi a poter imparare. Io ho cercato di rubare il più possibile a Buffon. Credo sia un’icona dello sport italiano, pari a Valentino Rossi o ad alcuni eroi degli sport cosiddetti minori come Paltrinieri o Campriani. È gente che porta il nome dell’Italia in giro per il mondo”.