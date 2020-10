Juventus, Paratici multato dopo la sfida contro il Verona: “Atteggiamento minaccioso verso l’arbitro”

Nuova stangata per Fabio Paratici.

Dopo la multa contro il Crotone il dirigente della Juventus, Fabio Paratici, ha ricevuto una nuova ammenda da 15 mila euro e una diffida perchè “non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”

Questo quanto si legge nel comunicato della Lega di Serie A in riferimento all’1-1 di Juve-Verona.

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha anche squalificato per un turno Cigarini (Crotone) per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Ammonizione anche per Domenico Berardi (Sassuolo) e multato con sanzione da 1.500 euro, “sanzione aggravata perché capitano della squadra”. Una giornata anche a Simone Reposi, membro dello staff del Milan, espulso durante il secondo tempo del 3-3 contro la Roma per “aver contestato platealmente l’operato arbitrale“.